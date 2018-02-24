Руководитель английского МИД Борис Джонсон выпустил колонку с рассуждениями о том, как и на каких основаниях Крым стал частью Российской Федерации.

Также Джонсон в своей статье дает оценку событиям четырехлетней давности, когда Крым воссоединился с Россией.

Ночью 22 февраля прошедшего года в Кремле состоялась встреча более влиятельных лиц РФ. Так решение об отторжении Крыма было принято за три недели до «фиктивного» и «бутафорского» референдума, которым Кремль пытался придать налет легитимности своим действиям.

Министр считает, что не менее поздние заявления Путина о защите граждан Крыма, а еще выполнении их желаний были лживыми. После оккупации Путин продолжил действия, разжигая конфликт на Донбассе.

Мы все обязаны стоять перед Россией непоколебимо и уверенно. При всем этом разобраться в ситуации главе английской дипломатии, согласно его собственным словам, помог фильм нынешнего года «Крым».

При всем этом Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания должна продолжать сотрудничать с Россией «твердо и целенаправленно». В качестве образца можно назвать 2-ю статью Хартии ООН, Хельсинкский завершающий акт 1975 г., Российско-украинский договор о дружбе и Будапештский меморандум 1994-ого, пишет Джонсон. Нам следует с четкостью и прямотой выражать нашу обеспокоенность деяниями Кремля.

«Как я проинформировал во время моего декабрьского визита в российскую столицу, нет противоречия между диалогом и устрашением — одно может прямо укреплять другое».

«Как регулярные члены СБ ООН, Великобритания и Российская Федерация несут общую ответственность за интернациональную безопасность и мир».

Наш девиз с Россией должен быть «участвовать, однако быть осторожными», — резюмировал Джонсон. И мы никогда не должны забывать страшные последствия того позднего ночного совещания в Кремле.