Глава Союза биатлонистов РФ: Бойкот США этапа Кубка мира в Тюмени — неразумное решение

Отказ от участия в российском этапе Кубка мира ударит, прежде всего, по имиджу американской команды, уверен президент СБР.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал решение Федерации биатлона США бойкотировать российский этап Кубка мира сезона 2017/18 в Тюмени.

Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам заседания исполкома в середине февраля не стал переносить из Тюмени этап Кубка мира (22-25 марта), а также этапы Кубка IBU в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта). 24 февраля Федерация биатлона США выпустила заявление, в котором назвала решение IBU не лишать Россию международных соревнований «совершенно неприемлемым»

«В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении американской стороны.

Глава СБР Александр Кравцов признался, что никакого сожаления по поводу «неразумного» решения американцев не испытывает.

«Прежде всего, это ударит по имиджу команды США, а не по городу, который неоднократно принимал и проводил этапы Кубка мира. Причем, по оценке экспертов IBU, а также тренеров и спортсменов, соревнования в Тюмени всегда проходили не просто на высоком, а на высочайшем уровне. Американцам надо бы поучиться проводить у себя подобного рода мероприятия. А не то, что мы видим у них, где почти нет зрителей и нет условий для спортсменов», — сказал Александр Кравцов.

По мнению президента СБР, на конкуретноспособности тюменского этапа Кубка мира по биатлону никак не скажется отсутствие американцев.

«Главное, что будут участвовать люди, которые с должным уважением относятся не только к российской стороне, но и мировому биатлону. Решение о проведении было принято IBU. Пора бы знать всем, что решение которые принимаются вышестоящим органом надо выполнять, а не пытаться полемизировать в прессе, как это произошло с американской стороной», — отметил собеседник агентства.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени станет финальным в этих соревнованиях. Как сообщает «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», на участие в нем подали заявки более 20 национальных федераций по биатлону, в их числе сборные Австрии, Белоруссии, Бельгии, Италии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Украины, Японии. По данным на середину февраля, на тюменский этап Кубка мира по биатлону продано более 20 тысяч билетов и абонементов.