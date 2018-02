«Гуманитарный кошмар»: Трамп раскритиковал Россию, Сирию и Иран 

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом обвинил РФ, Иран и Сирию в эскалации конфликта в Восточной Гуте.

По его словам, то, что РФ, Иран и Сирия сделали — гуманитарный кошмар. США находятся на территории сирийского государства, чтобы добраться до боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), избавиться от них и вернуться домой.

«Но что эти три страны сделали с людьми в последнее время — это кошмар», — сказал президент США.

JUST IN: President Trump says that what Russia, Iran and Syria have done to people in Syria is "a humanitarian disgrace." pic.twitter.com/7hZWTmI3MU

— NBC News (@NBCNews) 23 февраля 2018 г.

Федеральное агентство новостей сообщило, что несколько дней назад правительственные войска САР начали ликвидировать террористов в районе Восточная Гута, где действуют несколько группировок. Боевики создали единый оперативный штаб для совместных действий против сирийских войск.