К чему приведет удар США по КНДР?

Любой удар США по КНДР чреват уже большим конфликтом с участием граничащих с Северной Кореей России и Китая как ядерных держав, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа по КНДР.

Если санкции против КНДР не дадут результата, США перейдут ко «второй фазе», которая будет печальна для всего мира, заявил ранее в субботу президент США Дональд Трамп.

«Я не знаю, чего добивается такими заявлениями и действиями Трамп. Нужно помнить, что КНДР граничит с Россией и Китаем, являющимися ядерными державами. И любой удар по Пхеньяну чреват уже большим конфликтом», — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что удар США по КНДР, который мог подразумевать Трамп в своём заявлении, приведёт неминуемо к ответному удару со стороны КНДР, каким бы разрушениям она ни была подвергнута.

«И стоит отметить, что эти заявления звучат, когда появилась перспектива контакта, диалога с Пхеньяном. Такое ощущение, что Вашингтону это невыгодно, что им нужен конфликт», — констатировал сенатор.

Джабаров выразил надежду на то, что в США найдутся «холодные головы», которые предостерегут Трампа от начала военного конфликта.