Как украинцы нелегалов в «Тазике» через Ла-Манш возили (ФОТО)

Украинец Владислав Куртоглу в юности занимался балетом. К 50 годам он нажил шестерых детей и вслед за братом Геннадием увлекся путешествиями на яхте через Ла-Манш.

В среду он получил шесть лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов в Великобританию.

Лодка Геннадия с шестью украинцами без виз была задержана у восточного побережья Англии в конце апреля, а через три недели у южного берега точно с таким же грузом попался Владислав на яхте «Тазик».

Ему помогал Дмитрий Крюк, которого суд английского Портсмута в среду отправил за решетку на три года и девять месяцев.

Судья Стивен Клайми, оглашая приговор, назвал преступление хорошо спланированным и очень похожим на то, за которое 48-летний Геннадий Куртоглу в июле получил четыре года тюрьмы. В отличие от младшего брата, капитан «Тазика» Владислав вины не признал, и снисхождение судьи снискал только 29-летний матрос Крюк, раскаявшийся в ноябре — после шести месяцев предварительного заключения.

Мореходы слушали первый в их жизни приговор, стоя за стеклом в компании переводчицы с русского. Коротко стриженный Крюк выглядел подавленным; Куртоглу ухмылялся, покачивая светлыми кудрями.

Редкая удача

Иммиграционные власти Великобритании остались довольны исходом разбирательства.

«Это была тщательно спланированная преступная операция», — сказала Лин Сари, отвечающая в Хоум-офисе за расследование нарушений миграционного законодательства.

Скромное достижение в борьбе с нелегальной миграцией — 12 депортированных украинцев и трое осужденных — вряд ли усмирит тех, кто недоволен притоком иностранцев в Великобританию. Проблема давно доминирует в общественной дискуссии и стала одной из причин решения британцев выйти из Евросоюза.

Точной статистики нет, а либеральные традиции страны практически гарантируют нелегалам спокойную жизнь без документов.

«Если вы уже тут, никаких проблем: у вас свободный доступ к медицинскому обслуживанию, ваши дети могут ходить в школу, и шансы на то, что мы вас поймаем, крайне, крайне малы», — говорила газете Sun глава профсоюза работников британской миграционной службы Люси Мортон.

Государственные службы воздерживаются от оценки масштабов нелегальной иммиграции, ссылаясь на невозможность даже примерно определить число задержавшихся в Великобритании без разрешения: с 1998 по 2015 год документы у иностранцев проверяли только на въезде, и сколько выехало — неизвестно.

В итоге газеты и чиновники оперируют прикидками десятилетней давности с гигантским разбросом: от 400 до 800 тысяч человек. Из них ежегодно депортируют лишь около 12 тысяч.

Гораздо более серьезную проблему для 66-миллионной страны представляет миграция легальная: около 300 тысяч в год, и половина — из стран Евросоюза. Который год власти не могут сдержать обещание сократить ее до менее чем 100 тысяч в год.

Капля в море

Переход через Ла-Манш на украинской яхте — скорее экстравагантный, чем традиционный способ незаметно оказаться на Британских островах.

Тем не менее, он популярен среди украинцев: в октябре 2014 года четверо были осуждены за попытку высадить шестерых соотечественников на берег в графстве Саффолк, а три года спустя еще четверо попались на перевозке 19 нелегалов.

Однако львиная доля незаконных переходов границы приходится на беженцев из Афганистана, Африки, Ирака и Сирии. И они предпочитают прятаться в грузовиках и на транспортных судах — британские власти ежегодно отлавливают в портах более 50 тысяч человек.

Есть и менее авантюрные способы незаконного прироста диаспоры.

В ноябре 2016 года испанская полиция арестовала 115 украинцев и обвинила их в организации доставки нелегалов в Великобританию через Ирландию. По версии следствия, они вывозили желающих в Польшу и Румынию, там им делали фальшивые документы граждан ЕС, сажали на самолет в Ирландию, а оттуда — паромом к цели.

В телефоне Крюка нашли селфи и маршрут. Куртоглу сфотографировали уже в Великобритании

Селфи

Адвокаты просили судью проявить снисхождение к подзащитным. Они упирали на артистические и художественные таланты капитана Куртоглу, его любовь к открытым пространствам и шестерым детям, а также на тяжелую жизненную ситуацию Крюка: весь в долгах, работы нет, нанялся в матросы за 2000 евро, но потом раскаялся в содеянном и выучил английский в тюрьме.

Судья принял во внимание отсутствие судимостей у обвиняемых и то, что нелегальное майское плавание было единственным доказанным в их карьере, но отметил в качестве отягчающих обстоятельств тщательную подготовку преступления и попытки ввести береговую охрану в заблуждение уже после того, как яхта была задержана.

Капитан утверждал, что вышел из Франции на морскую прогулку с друзьями, но сбился с пути из-за шторма, а мотор сломался. Метеослужба и экспертиза показали в суде, что погода в тот день была прекрасной, а мотор в полном порядке.

В телефоне Куртоглу следователи нашли видео, на котором он осматривает парковку у пляжа во Франции, обсуждает детали встречи с нелегалами и отмечает отсутствие камер видеонаблюдения. А в телефоне Крюка — карту перехода через Ла-Манш и селфи на борту «Тазика».

«Селфи расслабленного Крюка, сделанное по пути в Великобританию, показывает, насколько они были уверены в успехе предприятия», — сказала Лин Сари из министерства внутренних дел.

Судья распорядился депортировать обоих после отбытия наказания, а «Тазик» продать с молотка.