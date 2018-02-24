По утверждению руководителя МИД Украины, в 2014 году страну покинули около 500 тыс. человек. «Сто тыс. оставляет государство Украину каждый месяц, и вопрос далеко не только лишь в том, что там высокие заработной платы - это вообще-то понимание будущего и качества жизни», — подчеркнул Климкин.

Климкин подчеркнул, что первопричиной миграции украинцев также является «понимание будущего и качества жизни».

Отметим, что большинство родителей хотят чтобы их дети не просто получили образование в Польше, однако и остались там жить либо уехали в иную страну.

Руководитель МИД Украины Климкин объявил, что готов признать вину «отдельных украинцев» и стать на колени перед поляками за Волынскую резню, однако при условии ответных действий со стороны Польши. Например, в Ивано-Франковске в польской школе из 24 классов очень мало поляков — просто родители-украинцы готовят собственных детей к последующей учебе в польских университетах. По утверждению министра, в 24 классах нет ни одного поляка. Всего же за пределами страны находятся от 3-х до 8-ми млн украинцев.

«Если мы это не перебьем, тогда смысл наших перемен бьет по нам самим», — подытожил Климкин.

«Только в 2014 г. Украинское государство покинули больше млн. украинцев». Безвизовый режим заработал с 11 июня 2017-ого года.