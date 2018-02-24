«Когда ты моральный урод». Как оккупанты салютуют в Донецке: опубликовано фото

Жители временно оккупированного Донецка опубликовали снимок салюта, который оккупанты устроили в городе сегодня, 23 февраля. Снимок доступен в социальных сетях.

По словам дончан, они очень напуганы салютом — он оказался мощным, и многие районы буквально содрогаются от залпов. Местные жители отмечают, что «лучшим поздравлением «к любому празднику была бы тишина. Сегодня боевики отмечают 23 февраля.

«Когда ты моральный урод», — гласит подпись к фото.

«В Донецке салют к 23 февраля. Половина города „на изжоге“», — также пишут дончане.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Фото: