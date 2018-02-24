Кто родился 24 февраля

Антон Юрьевич Морозов (46 лет), член Комитета Государственной Думы по международным делам. Руководил секретариатом заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского, а позднее — центральным аппаратом ЛДПР. Избирался депутатом Новгородской областной думы. Был советником по науке и технике в Постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

Сергей Владимирович Шатиров (69 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Работал в Госгортехнадзоре СССР, в тресте «Арктикуголь». Возглавлял международную горную ассоциацию «Интермин». Занимал должность вице-губернатора Кемеровской области, руководителя представительства областной администрации при Правительстве РФ. С июня 2001 года является членом Совета Федерации.

А ещё в этот день родились:

Георгий Сергеевич Полтавченко (65 лет), губернатор Санкт-Петербурга. Проходил службу в органах государственной безопасности. Руководил управлением Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу. Занимал должности полномочного представителя Президента РФ в Ленинградской области и полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. С августа 2011 года — губернатор Санкт-Петербурга.

Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии. Председатель консервативной партии «Хёйре». Избиралась депутатом парламента страны. Возглавляла Норвежский женский союз «Хёйре» и министерство по делам коммун и регионов. В октябре 2013 года заняла пост премьер-министра Норвегии.

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