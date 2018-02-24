Кучма: Украина никогда не была государством в полном смысле данного слова

По его мнению, она никогда не была государством в полном смысле данного слова, информирует «Российский Диалог». Политика ужаснули государственные долги, которые составляют 3/4 валового продукта.

Экс-глава Украины уверен, что в сложившейся ситуации виноваты народные избранники Рады и властная элита.

На прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности Леонид Кучма также подымал вопрос несостоятельности Украинского государства на политической арене.

Кроме того, Кучма добавил, что на данный момент граждане страны находятся в ужасном положении, так как по меньшей мере 75 процентов валового продукта — это долги Украины, за которые никто не может платить. А кто платить будет? Однако, продолжил Кучма, «Украина оказалась вообще говоря на задворках». «Ежели в настоящее время не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — сообщил Кучма. Давайте посмотрим на наш парламент, наш политический бомонд — мы сами себя съедаем. «Вот что ужасно. И над этим нужно думать», — объявил Кучма.

Прежний украинский президент строго прошелся по своей стране.

Он подчеркнул, что сейчас политики активно готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, позабыв об условиях жизни населения и состоянии государственной экономики.

До этого Кучма поведал о развале украинской экономики.