Лавров обсудил с главой МИД Швеции урегулирование ситуации в Сирии

В пресс-центре МИД РФ сказали, что 24 февраля состоялся телефонный разговор руководителя русского дипведомства Сергея Лаврова и министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте русского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

В сообщении МИДа говорится, что Лавров обсудил с Вильстремом сирийский вопрос, в том числе в контексте обсуждений в Совбезе ООН по поводу принятия гуманитарной резолюции по арабской республики, основной мыслью которой является прекращение огня сроком на 30 дней для доставки гуманитарной помощи. Проект документа вплоть до этого времени не согласован. По утверждению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в проекте резолюции предлагается ввести режим предотвращения огня на всей территории Сирии на срок как минимум 30-ти дней, но неизвестно, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение данного перемирия.

В частности, сделано было это в контексте обсуждения принятия гуманитарную резолюцию СБ ООН на базе Совете Безопасности ООН.

До этого Лавров объявил, что РФ готова согласовать резолюцию по Восточной Гуте.