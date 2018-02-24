За отдельную плату некоторые европейские политики изменяли свою позицию для лоббирования интересов Януковича.Такая информация стала доступна западным СМИ из соответствующего обвинительного акта против Манафорта, опубликованного недавно.Считается, что большая часть европейских политиков являлись проплаченными лоббистами Януковича, поддерживая его преступные действия.«В 2012 и 2013 годах Манафорт использовал по крайней мере четыре оффшорных счета, чтобы привлечь более 2 миллионов евро, чтобы заплатить группе бывших политиков», - говорится в обвинительном акте.