МЧС: На трассах Ростовской области ограничено движение для автобусов

Так, в Ростовской области общественному транспорту запретили перемещаться по всем трассам федерального и регионального значения.

Проезд пассажирского транспорта по всем федеральным и областным дорогам Ростовской области затруднен сегодня из-за сильного снегопада. Об этом информирует pr-служба регионального управления МВД Российской Федерации. МЧС рассылает жителям ЦФО предупреждения об аномальных морозах Такие меры связаны с необычайным снегопадом, накрывшим регион. Ежели поездку нереально отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не делать рискованных и резких маневров и соблюдать высокоскоростной режим, отмечают в ГИБДД.

Добавим, что по имеющимся последним данным Ростовского Гидрометцентра, 23 и 24 февраля в Ростовской области ожидаются сильный снег, метели и гололедица. В ночные часы столбики термометров опустятся до -28°С. Пешеходов попросили обзавестись фликерам, чтобы быть не менее заметными на дороге.