М.Хуснуллин: Погодные условия не повлияют на темпы и сроки возведения метро

Заммэра по задачам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что плохая погода не повлияет на сроки строительства столичного метро.

По его словам, все идет по графику. Строители трудятся в ряд смен как в обычные дни, так и в субботу-воскресенье.

По его словам, в метро работают около 50 тыс. человек. К концу этого года комплекс градостроительной политики и строительства столицы планирует ввести в эксплуатацию 20 станций и 50 километров линий метро. Начальный пункт Большой кольцевой дороги от остановки «Деловой центр» до «Петровского парка» откроется для населения Белокаменной в самое ближайшее время. Как сказал заммэра, это должно случится «со дня на день», информирует Агентство «Москва». «Запуск сделает лучше доступ к метро для граждан районов Хорошевский, Тимирязевский, Аэропорт, Савеловский, а еще обеспечит дополнительное транспортное обеспечение делового центра Москва-сити», — уточнил М.Хуснуллин.

Он добавил, что этот участок также обеспечит дополнительное транспортное обеспечение делового центра «Москва-Сити».

Проект Большой кольцевой линии подразумевает строительство ветке протяженностью не менее 60 километров, на которой разместится 31 станция. В том числе, в ближайшие дни будет открыт для пассажиров 1-ый участок Большой кольцевой линии (БКЛ).

В 2016 году строители начнут работу над участком от станции «Косино» до «Нижегородской улицы», а еще от «Нижегородской» на Большой кольцевой до «Авиамоторной».