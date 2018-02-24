Минздрав Литвы выступил против принудительного донорства

Депутат сейма Литвы Миколас Маяускас предложил ввести новый порядок донорства органов, по которому донорами стали бы все жители страны «по умолчанию», кроме тех, кто отказался бы от этого в письменной форме. Читайте по теме
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«Ежегодно в Литве умирают около 20 человек, которые так и не дождались доноров. Ещё как минимум несколько сотен человек, не дождавшихся донора, не могут жить полноценной жизнью», — объяснил депутат.
Минздрав республики выступил против предложения. Глава ведомства Аурелиюс Вярига считает, что из ситуации можно выйти, давая гражданину возможность сделать выбор о предоставлении в случае гибели своих органов или об отказе от донорства при получении паспорта.
«С Национальным бюро трансплантации мы обсудили другие модели, к ним готовятся: чтобы люди, забирающие документ удостоверения личности, который меняется каждые десять лет, обязаны были декларировать согласие или несогласие стать донорами», — сказал Вярига.
По его словам, если такая система появится, за десять лет все жители Литвы продекларируют своё согласие или несогласие стать донорами.
«Насколько я знаю, это не вызывает больших дискуссий, какого-либо недовольства», — заявил министр.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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