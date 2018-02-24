Муженко: ВСУ получат танки «Оплот» до конца года

Вооруженные силы Украины получат танки «Оплот» до конца 2018 года. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Радио Свобода.

«Относительно танков «Оплот», то танки «Оплот» приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром продал «Оплотов» и «Булатов» на 3 миллиарда гривен.

Фото: bigmir.net