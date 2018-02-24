На выборы президента приедут 111 наблюдателей от ПА ОБСЕ

«Мы рассчитываем, что под его руководством миссия наблюдателей на президентских выборах 18 марта сумеет посодействовать побороть те антироссийские клише, которые в общественном сознании на данный момент существуют, и показать, что РФ - это демократическое государство с прозрачными легитимными выборами, процедура которых находится под большим контролем общества, чем в любой европейской стране», — добавил русский политик.

По утверждению политика, наблюдатели прибудут из 30 стран.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой призвал членов ОБСЕ оперативно отреагировать на агрессивную профашистскую риторику по отношению к русскоязычному населению со стороны властей Украины.

Толстой выразил удовлетворение тем фактом, что у наблюдателей от ОБСЕ будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбы.

«Хочется, чтобы клише об отсутствии демократии и свободы в Российской Федерации, которые циркулируют в европейских странах, были преодолены», — резюмировал вице-спикер.

Парламентская ассамблея ОБСЕ собирается направить на президентские выборы в РФ 18 марта 111 наблюдателей из числа европейских парламентариев. «Безусловно, мы ценим это приглашение и обязательно ответим на него», — подчеркнул он. Об этом объявил в четверг председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, информирует ТАСС. «Мы считаем, что именно такой высокий уровень представительства миссии отвечает взаимным интересам в сфере наблюдения за выборами», — заключил он. В частности, он напомнил о работе граждан России в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Германии в начале осени 2017-го.