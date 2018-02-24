«Нужна помощь»: Меркель и Макрон обратились с просьбой к Путину, направлено письмо

Последние новости сегодня – 24 февраля. Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон направили письмо российскому президенту Владимиру Путину, содержащее призыв по Сирии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце, лидеры западных стран адресовали просьбу главе РФ поддержать резолюцию Совбеза ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте.

Отмечается, что главы Германии и Франции выразили намерение совершить телефонный звонок Владимиру Путину после голосования в Совете безопасности ООН.

Также сообщается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором проинформировал о готовности Москвы согласовать резолюцию по Восточной Гуте.