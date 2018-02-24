Обстрелы на Донецком направлении: под Авдеевкой зазвучали «Грады»?

Утром под Авдеевкой (Донецкая область) были слышны «Грады». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их словам, обстрелы вели боевики из Макеевки — горожане слышали запуски, очень похожие на «Град».
«Примерно в 12 и потом в 5 утра были довольно мощные обстрелы чего-то неподалеку. Особенно утром», — отметил комментатор.
«В вашей стороне грады прилетали утром», — добавил другой автор.
«Похожий звук был, но намного слабей остальной канонады. Наверное много дальше от меня», — написал пользователь.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.