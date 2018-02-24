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» » Обстрелы на Донецком направлении: под Авдеевкой зазвучали «Грады»?

Обстрелы на Донецком направлении: под Авдеевкой зазвучали «Грады»?


Добавлено: 24 фев 2018 в 19:56, Категория: Украина
Обстрелы на Донецком направлении: под Авдеевкой зазвучали «Грады»?

Утром под Авдеевкой (Донецкая область) были слышны «Грады». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, обстрелы вели боевики из Макеевки — горожане слышали запуски, очень похожие на «Град».

«Примерно в 12 и потом в 5 утра были довольно мощные обстрелы чего-то неподалеку. Особенно утром», — отметил комментатор.

«В вашей стороне грады прилетали утром», — добавил другой автор.

«Похожий звук был, но намного слабей остальной канонады. Наверное много дальше от меня», — написал пользователь.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



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Тяжелые обстрелы: боевики начали использовать «Грады»
Добавлено: 24 фев 2018 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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