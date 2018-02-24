Ожидания против реальности: кулинарные фейлы (ФОТО)

Фиаско на кухне постигает каждого из нас хотя бы раз в жизни: будь то опробование нового рецепта блюда или неправильное соотношение ингредиентов.Как бы то ни было, со стороны эти кулинарные несовершенства выглядят забавно и смешно. Наверное, поэтому пользователи любят выкладывать в Интернет фотодоказательства своих неудач, случившихся в попытке приготовить что-нибудь эдакое.В продолжение поста об ожиданиях и постигшей реальности, который мы показывали вам в январе, сегодня мы хотели бы повеселить вас ещё несколькими весёлыми снимками: