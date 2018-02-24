Погарская картофельная фабрика, что на Брянщине, поставляет продукцию в 10 иностранных стран

Поставки продукции Погарской картофельной фабрики, что на Брянщине, осуществляются в 10 стран.

Погарскую картофельную фабрику в числе наилучших учреждений района упомянул руководитель райадминистрации Сергей Цыганок в процессе отчета перед населением в субботу, 24 февраля. В частности поведал о сигаретной фабрике, а еще основательно поведал о достижениях Погарской картофельной. Картофельные хлопья, картофельную муку, гарнирное пюре (сухое картофельное пюре), кулинарные картофельные смеси закупают уполномоченные Эквадора, Бразилии, Чили, Европы и даже США. Доля экспортных операций составляет 40 процентов. В казну учреждения от экспорта поступило 352 млн. руб.

В фирме уделяется внимание применению актуальных на сегодняшний день технологий и оборудования, строятся новые индустриальные линии. Особое внимание Александр Богомаз уделил центру селекции и семеноводства картофеля, который удачно развивается на базе дочернего учреждения фабрики «Радогощ».