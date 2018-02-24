Польские полицейские открыли стрельбу по грузинам и украинцам

В Польше группа граждан Украины и Грузии напала на полицейских. Об этом сообщает Dziennik Lozki.

Инцидент произошел в польском городе Згеж в пятницу ночью. Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили в одном из районов населенного пункта нескольких агрессивных пьяных мужчин. Они попытались их успокоить и попросили показать документы. В ответ хулиганы стали бросать в полицейских камни и тротуарную плитку.

Сотрудники полиции сделали несколько выстрелов воздух, после чего открыли огонь на поражение. В результате инцидента было задержано 13 человек, из них четверо доставлены в больницу с ранениями ног. Один из полицейских получил травму головы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы.