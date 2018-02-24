Президент Литвы лично пожалуется Трампу на РФ

«Встреча на высоком уровне глав балтийских стран в Вашингтоне, которая состоится 3-го апреля данного года, демонстрирует особенно близкие отношения между странами Балтии и сложившееся тесное сотрудничество между Литвой и Америкой», — сообщается в заявлении. Министр поблагодарил США за финансовую поддержку и присутствие американских солдат на территории Латвии.

По утверждению советника президента Литвы, США показали исключительное внимание к визиту, запланированному на 3 апреля, присвоив ему высокий дипломатический статус — он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Балтии.

По утверждению Расы Якилайтене, министры планируют обсудить вопросы сотрудничества и ситуацию в сфере безопасности в регионе. В государствах Балтии считают провокацией решение президента Российской Федерации Путина назвать один из авиационных полков Вооруженных сил РФ в честь Таллина, пишет германский еженедельник Focus.

Обнародованные в этом месяце результаты соцопроса показали, что две трети граждан Литвы не доверяют Д. Трампу в том, что он примет правильные решения по важным политическим вопросам.

Ринкевич объявил, что стороны обговорили сотрудничество в сфере безопасности.

Между тем Саливан использовал возможность поздравить страны Балтии со столетием.