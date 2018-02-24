При взрывах в столице Сомали погибли 18 человек

В Могадишо прогремели два взрыва. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на медиков.

Как сообщается, взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна из машин сработала неподалеку от президентского дворца, другая - около отеля. Следом за взрывом последовала стрельба. В результате инцидента погибли 18 человек, еще 20 получили ранения.

Ответственность за атаки взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (террористическая организация, запрещенная в России). Она занимается борьбой против центрального правительства Сомали.