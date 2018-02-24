Принявшие смерть за Христа заслуживают канонизации

. Священномученик Киприан Карфагенский

"Участники Совета православной патриотической общественности просят церковное священноначалие скорейшим образом причислить к лику святых пятерых женщин, павших жертвой злодеяния в Кизляре. Совершено очевидно, что рабы Божии Вера, Надежда, Людмила, Ирина, Вера стали мученицами за Христа. Злоумышленник убил их именно потому, что они были благочестивыми христианками, ибо нападал именно на православный храм и именно во время богослужения. При этом он разделял псевдорелигиозные идеи, направленные как против христианства, так и против традиционного для России прочтения ислама.

Мученичество за Христа стало в современной России явлением нередким. Мы вспоминаем имена иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарева) и Трофима (Татарникова), монахини Варвары и инокини Вероники (Василенко), священника Даниила Сысоева, Евгения Родионова. Несмотря на то, что о христианском характере страданий этих людей имеется немало свидетельств, в том числе новых и еще не рассмотренных, прославление во святых этих страдальцев затягивается. Надеемся, что оно в ближайшее время совершится.

Случай же кизлярских мучениц – еще более очевидный. Здесь никаких дополнительных свидетельств не нужно, никаких сомнений быть не может – женщины пострадали именно за Христа, пострадали у всех на виду. И, наверное, стоит вспомнить исконную христианскую практику провозглашения таких мучеников святыми сразу после их страданий.

Убеждены, что это воодушевит православный народ наш – и одновременно найдет понимание у последователей традиционного ислама, вместе с нами ведущих нелегкую и опасную борьбу с экстремизмом и террором".