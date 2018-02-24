Пушков прокомментировал драку украинского эксперта с Норкиным

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку украинского политолога Дмитрия Суворова с телеведущим Андреем Норкиным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пушков задался вопросом о том, зачем нужно «упорно и неустанно» приглашать на дебаты украинских радикалов. По его мнению, с такими активистами не получится выяснить истину, сблизить позицию. Сенатор отметил, что у каждого шоу должны быть пределы, в противном случае выходит беспредел.

Инцидент произошел на шоу «Место встречи». Побывавший в зоне конфликта на Донбассе немецкий депутат Андреас Маурер заявил о гибели сотен детей из-за боевых действий. Суворов потребовал от депутата показать фотографии, после чего между ним и Норкиным произошла драка.

Украинский политолог позже заявил, что его «взорвали эмоции» и он был вынужден «защищать страну от наговора». Телеведущий Норкин отказался комментировать произошедшее.