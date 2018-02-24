Пушков прокомментировал просьбу США допустить миротворцев на территорию Донбасса

Такой сценарий приведет к тому, что миротворцы станут оккупационной армией, которая уничтожит все неподконтрольные Киеву силы, а далее преподнесет Донбасс режиму Петра Порошенко, который произведет обещанную зачистку с казнями и массовым террором.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём социальная сеть Twitter прокомментировал обращение США к РФ с просьбой о том, чтобы Москва дала соглашение на введение миротворческого контингента ООН в Донбасс.

По утверждению сенатора, схема Госдепартамента США ясна, однако неосуществима и американской стороне это необходимо понять. «Пора бы Госдепу понять это», — резюмировал член верхней палаты русского парламента.

Напомним, что Киев желает добиться введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ввести миротворцев в Украинское государство только с целью обеспечения безопасности служащих ОБСЕ и при обязательном согласии на это властей республик Донбасса (ДНР и ЛНР), но Украина и Запад отказываются согласовывать с ними свои планы.