Пушков высказался по поводу потасовки между украинским политологом и ведущим НТВ

Русский сенатор Алексей Пушков прокомментировал драку на телевидении между ведущим НТВ и украинским политологом.

По поводу данного инцидента Сурков ответил, что не понимает политику многих русских каналов, которые приглашают на передачи радикально настроенных уполномоченных Украины. С ними нельзя ни выяснить правду, ни сблизить позиции. «Ради шоу? однако у каждого шоу должны быть пределы», — написал он на собственной странице в соцсети. По другому неизбежно выходит беспредел. Об этом он написал на собственной странице в Твиттер.

Потасовка в эфире НТВ произошла 22 февраля из-за обсуждения ситуации на Донбассе. Ведущий Андрей Норкин, назвавший поведение гостя из столицы Украины циничным, попытался выгнать его, из-за чего и завязалась драка.