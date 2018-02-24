РФ начнет открытую агрессию против Украины: Муженко озвучил сроки начала большой войны

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны РФ.

Об этом объявил Виктор Муженко, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в интервью «Радио Свобода».

Кроме того, он объявил, что перевооружаться им также помогают и остальные страны, в частности США. ВСУ должны быть готовы к войне с соседним государством, а кроме этого ответить на все угрозы, существующие у границ страны.

У официального Киева, обозначил украинский военачальник, уже есть отработанные планы на разнообразные варианты с учетом существующих вокруг государства Украины угроз. «Это страна, которая начала агрессию по отношению к Украине», — добавил Муженко.

«Мы должны понимать, кто у нас недруг». Это страна, которая начала агрессию по отношению к Украине. Муженко подчеркнул, что Российская Федерация - мощное государство по своим финансовым и оборонным показателям. Однако нам действительно нужна помощь иностранных государств. Тогда мы будем надежно защищены от посягательства любого противника, — констатировал украинский военачальник. Бессодержательные, бессвязные и комментарии, требующие перевода с экзотических языков, а еще конспирологические теории и проекции не пройдут модерацию.