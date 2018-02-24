Руководитель Ростуризма назвал самые известные у иностранцев места в РФ

По его словам, по меньшей мере популярны и города Золотого кольца, передает канал RT. По утверждению Сафонова, в этих местах наибольшее количество исторических монументов, представляющих интерес для иностранцев. Невзирая на это, в ведомстве проинформировали, что хотят расширить географию путешествий.

Сафонов обозначил, что в последнее время также активно развивается туризм в таких городах как Казань, Екатеринбург, Калининград.

«Но мы работаем над расширением географии путешествий, чтобы турпоток был не менее умеренно распределён по территории нашей страны», — сообщил он в интервью RT. Об этом проинформировал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, передаёт RT.

Самыми известными кое-где для туризма у иностранцев в РФ являются Москва и Петербург.

По достоверным располагаемым данным ведомства, растёт спрос на путешествия к Байкалу — в Бурятию и Иркутскую область. Растет популярность русского Дальнего Востока, полуострова Крым и Краснодарского края.