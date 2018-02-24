Самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки

Самолет Москва-Астрахань cовершил внеплановую посадку в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту.

Об этом проинформировал представитель Волгоградского ЛУ МВД РФ на транспорте, пишет РИА Новости. Он уточнил, что инцидент произошел в ночь на субботу, в 0.10 мск.

По его словам, скончавшаяся пассажирка была преклонного возраста. Сведения о происшествии зарегистрировала транспортная полиция, материалы передадут следователям для надлежащей проверки.

В четверг сообщалось, что летевший в Сеул лайнер экстренно приземлился во Владивостоке из-за обнаруженных через 40 минут полета неполадок в двигателе. Для всех 119 пассажиров был организован дополнительный рейс.