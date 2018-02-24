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Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени


Добавлено: 24 фев 2018 в 14:05, Категория: Спорт
Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сборная Чехии по биатлону не выступит на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, заявил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.

Как сообщил Хамза, которого цитирует sport.cz, несмотря на возможные потери, "будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции".

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Отсутствие представителей Чехии на этапе в Тюмени может привести к сокращению квоты для страны на следующий сезон.

"Французы сказали, что поедут в Тюмень, потому что Мартен Фуркад идет к победе в Кубке мира. Это общее решение, мы хотим сохранить лицо", - добавил он.

Ранее Федерация биатлона США сообщила, что национальная команда бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет 22-25 марта.

В январе сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) по-прежнему оценивает возможность проведения в марте 2018 года турниров в России, а в феврале исполком союза принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта) согласно запланированному календарю.



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Добавлено: 24 фев 2018 в 14:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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