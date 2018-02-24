SEAT Leon CUPRA R ST будет презентован на Женевском автосалоне 

Испанский автомобильный бренд сообщил, что собирается презентовать свой пятидверный автомобиль уже весной этого года в рамках Женевского автосалона.Универсал SEAT Leon CUPRA R ST пополнит линейку высокопроизводительных автомобилей. Особенностью машины стали оригинальные дизайнерские акценты в фирменном стиле в экстерьере и интерьере.Под капотом установлен двухлитровый силовой агрегат с четырьмя турбинами, мощность которого доходит до трёхсот лошадиных сил. Остальные технические характеристики новинки пока что держатся в тайне. Инсайдеры считают, что SEAT Leon CUPRA R ST получит ещё и моторы, которые устанавливались на хэтчбеки.Судя по первым изображениям, новинка получит очень сильный дизайн, медные литые колеса и оригинальную оптику. В продажу модель должна выйти в конце текущего года.