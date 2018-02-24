Семинар Фонда президентских грантов в Черкесске соберет 50 НКО

НКО Мордовии смогут оценить свои проекты на обучающем семинаре «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта?». В Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию пришли не менее 140 уполномченных НКО Карачаево-Черкесии обсудить с экспертом особенности подачи грантовой заявки и разобрать критерии ее оценки. Ждём участие 40-50 уполномоченных социально ориентированных НКО Карачаево-Черкесии. Об этом сказали во вторник ТАСС в пресс-центре Межрегионального центра публичных инициатив «Северный Кавказ», вместе с которым будет подготовлен семинар. Он объявил, что для улучшения качества проектов компаний региона на базе академии будут проводиться консультации для НКО на безвозмездной основе, что обеспечит их эффективное участие в будущих конкурсах Фонда.

«В регионе присутствует огромное количество некоммерческих компаний, которые заинтересованы в реализации социально-ориентированных проектов, но не могут получить грантовые средства из-за недоработки заявок».

В 2017-ом году в Республике Мордовия поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 13,8 млн руб. получили 14 социально значимых проектов.

По располагаемым сведениям на данный момент источника, только четырем некоммерческим организациям КЧР в 2014 г. удалось набрать достаточное количество баллов для получения гранта, при этом, в 2-х конкурсах Фонда участвовали сорок таковых компаний.

Сегодня у них есть возможность ознакомиться с системой экспертизы проектов, особенностями оценки проектов, а еще узнать о более распространенных ошибках на примерах заявок конкурсов 2017 года.

Похожие семинары также вскоре состоятся в Магасе, Нальчике и Ставрополе.

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