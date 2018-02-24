США официально объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России

Американские биатлонисты заявили, что они не будут участвовать в этапе Кубка мира в российской Тюмени. Все из-за допинговых скандалов.Соответствующее заявление обнародовано федерацией биатлона США. Отмечается, что американские спортсмены не будут принимать участие в последнем этапе Кубка мира по биатлону, который состоится 20-25 апреля в России."Недавнее решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить проведение финала Кубка мира в Тюмени полностью неприемлемо. В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях с чистой совестью", – говорится в заявлении.Среди причин также указано, что несмотря на санкции, двое атлетов из России были пойманы на употреблении допинга уже во время Олимпиады-2018, куда Россия, как страна, была не допущена. Речь идет про керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву. Следовательно, по мнению американцев, Россия не соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).Еще одна причина – угроза физического вреда спортсменам, которые приезжают в Россию.В Федерации биатлона США добавили, что "полностью поддерживают право "чистых" российских спортсменов участвовать в соревнованиях, а также считают, что Россия может проводить этапы Кубка мира в будущем, но только после того, как они покажут значительную приверженность исправлению культуры допинга, которая, как было показано, там существует".