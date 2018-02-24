Стивен Мнучин сказал, что американцы должны радоваться экономическим тенденциям в США

Министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) в четверг сообщил, что американцы должны быть в восторге от роста заработной платы и перестать беспокоиться о инфляции.В интервью для «Bloomberg» Мнучин сказал, что последние данные, свидетельствующие о повышении заработной платы для работников, не должны заставлять инвесторов беспокоиться о всплеске инфляции.«Существует много способов, чтобы экономика развивалась, - сказал Мнучин. - У вас может быть инфляция заработной платы и не обязательно должны появляться проблемы с инфляцией в целом».Экономическая теория диктует, что по мере роста заработной платы компании обычно повышают цены. Поскольку люди зарабатывают больше денег, они менее чувствительны к росту цен, создавая благоприятный цикл инфляции. Данные за январь показали, что среднечасовая заработная плата, и индекс потребительских цен, ключевая инфляционная мера, увеличились быстрее, чем ожидалось.Эти данные, в свою очередь, были обвинены в недавней волатильности на фондовом рынке. Инвесторы беспокоятся о повышении заработной платы, что может привести к сокращению прибыли компаний, росту инфляции, а также к тому, что Федеральная резервная система будет стремительно увеличивать процентные ставки, что может замедлить экономический рост.