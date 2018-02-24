Тема выдохлась: в России пояснили, почему Путин потерпел поражение в Украине

В России перестают использовать Украину в качестве постоянной темы для обсуждения, поскольку президент РФ Владимир Путин не смог добиться для себя каких-либо важных достижений в нашей стране."Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины "остужается". Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины - не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом (выборы президента РФ назначены на годовщину аннексии полуострова, - ред), но похоже, что эта тема выдохлась - ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование. Поэтому то, что происходит в Украине, здесь как-то вяло освещается или не освещается вовсе", - подчеркнул Орешкин.Пока что неизвестно, будет ли это как-то влиять на изменение политики в отношении украинского вопроса.