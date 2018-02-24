Террористы ИГ сбежали из-под стражи союзников США в Сирии

Из-под стражи подразделений коалиции во главе с США «Силы демократической Сирии» (СДС) сбежали несколько членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Об этом со ссылкой на собственный осведомленный источник сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что бегство заключенных говорит о том, что СДС все сложнее удается контролировать тюрьмы для террористов. При этом к сегодняшнему дню под стражей содержатся тысячи боевиков ИГ, среди них около 500 граждан других государств.