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Трамп пошутил по поводу собственной лысины


Добавлено: 24 фев 2018 в 18:28, Категория: Политика
Трамп пошутил по поводу собственной лысины

Американский президент Дональд Трамп поведал, что умышленно отращивает волосы в надежде утаить проступающую плешь на затылке. «Я правда пробовал, и этот парень выглядит не так уж плохо!», — объявил он, показывая на себя на огромных экранах, где транслировалось его выступление.

«Я изо всех сил сил стремлюсь спрятать эту лысину, ребята». Затем президент США переключился на особенности собственной прически. Такое откровенное признание сделал сам американский лидер.

Чтобы прикрыть центральную часть, он стал зачесывать прическу назад и закреплять ее гелем. Кроме этого, лидер США провел мастер-класс по расчесыванию волос так, чтобы плеши не было видно.

«Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд», — цитирует New York Post отрывок из новоиспеченной книги Вулфа.

На протяжении нескольких недель юзеры Сети активно распространяют видео, на кадрах которого якобы видна плешь на голове президента США Дональда Трампа. Многие юзеры считали, что он носит парик. В 2012 эстрадная певица Шер сообщила, что навряд ли волосы Трампа натуральные.



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Добавлено: 24 фев 2018 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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