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Трамп пошутил про свою прическу


Добавлено: 24 фев 2018 в 01:39, Категория: Новости на сегодня
Трамп пошутил про свою прическу

Президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне сыронизировал над своей прической. Об этом передает CNN.

Перед началом речи Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его выступление, сказав, что ему нравится, «как говорит этот парень», после чего рассказал о своей прическе.

«Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь, но она не выглядит так уж плохо», – пошутил американский лидер.

President Trump jokes while delivering a speech at #CPAC2018: «By the way, what a nice picture that is. Look at that. I’d love to watch that guy speak … I try like hell to hide that bald spot, folks» https://t.co/dAwDsvAlqO

— CNN Politics (@CNNPolitics) 23 февраля 2018 г.

Ранее Дональд Трамп рассказал, кто пишет сообщения в его Twitter.

Фото: The Daily Beast



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Добавлено: 24 фев 2018 в 01:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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