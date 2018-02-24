Трамп поведал, что пробует утаить свою лысину

Американский президент Дональд Трамп выступил на конференции консерваторов в Вашингтоне, где признал, что пробовал утаить свою лысину всеми возможными способами, проинформировал РИА Новости. Видео с выступлением президента обнародовал Белый дом. «Какая красивая картина. Гляньте на него».

После этого он развернулся и начал прилюдно причесываться.

«Я изо всех сил сил стремлюсь спрятать эту лысину, ребята. Я правда стремлюсь, однако она не выглядит так уж плохо», — объявил Трамп.

На протяжении нескольких недель юзеры Сети активно распространяют видео, на кадрах которого якобы видна плешь на голове президента США Дональда Трампа. Например, в 2012 г эстрадная певица Шер усомнилась в том, что у Трампа натуральные волосы, о чем проинформировала в социальная сеть Twitter. Зимой 2017-ого доктор Трампа поведал, что он принимает специальный препарат для роста волос.