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У Венгрии очень политизированная позиция, - эксперт


Добавлено: 24 фев 2018 в 14:00, Категория: Политика
У Венгрии очень политизированная позиция, - эксперт
Венгерское правительство осознанно искажается ситуацию вокруг языкового вопроса и закона об образовании в Украине.

Такое мнение высказала Министр Образования и Науки Украины Лилия Гриневич, давая интервью ряду СМИ.

"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция. Венгрия невероятно искажает текущую ситуацию", – отметила чиновница.

При этом она подчеркнула, что уже сейчас в Верховной Раде зарегистрированы поправки в новом законе об образования, которые смогут несколько сгладить углы конфликта.


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Добавлено: 24 фев 2018 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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