У Венгрии очень политизированная позиция, - эксперт

Венгерское правительство осознанно искажается ситуацию вокруг языкового вопроса и закона об образовании в Украине.Такое мнение высказала Министр Образования и Науки Украины Лилия Гриневич, давая интервью ряду СМИ."Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция. Венгрия невероятно искажает текущую ситуацию", – отметила чиновница.При этом она подчеркнула, что уже сейчас в Верховной Раде зарегистрированы поправки в новом законе об образования, которые смогут несколько сгладить углы конфликта.