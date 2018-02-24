Украина — лидер по смертельно опасным вирусам

Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая «радостная» новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.

Час от часу не легче

Ботулизм, вирус Коксаки, корь, гепатит… украинцев атакуют смертельно опасные болезни. И это не одна «радостная» новость. Как оказалось, Украина вошла в тройку лидеров по заболеваемости корью в Европе. Такую информацию на днях обнародовало Европейское агентство по охране здоровья.

По данным медиков, от кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось аж в 4 раза.

Всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767.

В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватка вакцин.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. С начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

Наименьшее количество зарегистрировано в Черниговской области — всего один случай.

И единственный больной в регионе сбежал из больницы.

Печальней всего, что вслед за ростом заболеваемости растет и число летальных случаев. На днях в Одесской области из-за вызванных корью осложнений умер 5-месячный ребенок.

По словам замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями «Центра общественного здоровья Минздрава Украины» Виктора Ляшко, плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено календарем профилактических прививок.

В целом с начала года от осложнений кори умерли 6 человек — это четверо детей и двое взрослых. Четверо (трое детей и взрослый) умерли в Одесской области, а один взрослый — в Ивано-Франковской области, и один ребенок — в Закарпатской области. Как говорят медики, на данный момент в Одесской области, в единственной в Украине, циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), который провоцирует серьезные осложнения и высокий уровень летальности.

Отмечается, что в других областях Украины циркулируют более щадящие европейские образцы вируса D8. В Минздраве, как всегда, говорят, что всему виной — низкий уровень вакцинации населения. Однако дело не только в антипрививочных настроениях родителей.

Большинство украинцев готовы привить своих детей и привиться самостоятельно, вот только они мало доверяют качеству вакцин, которые бесплатно предоставляет им государство.

«…в Украине вот уже три года подряд, с 2015 года отсутствует государственная программа иммунопрофилактики, и новая до сих пор не принята. Отсутствие такой программы позволяет в ручном режиме использовать бюджет и не нести абсолютно никакой ответственности за выполнение или невыполнение тех или иных мероприятий иммунопрофилактики. Поэтому на сегодня система иммунопрофилактики корегируется в ручном режиме», — высказывался о причинах низкой вакцинации экс-замглавы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Гепатит А

Вдобавок к кори по стране одну за другой фиксируют вспышки вирусного гепатита А. Так, в Харьковской области количество больных вирусным гепатитом А в Балаклейском районе возросло уже до 41.

«Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе не затухает. По состоянию на 16 февраля зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных вспышек», — говорится в сообщении. Более 30 человек госпитализированы с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве, у 29 из них диагноз подтвержден.

«Тридцать два человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве… У 29 из них диагноз подтвержден», — сообщили в горсовете. Сообщается, что возбудитель гепатита А в Николаеве пока не выявлен, ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле областной администрации.

Гепатит А — острая инфекционная болезнь с поражением печени. Инфекция попадает в организм человека при употреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение возможно путем физического контакта с больными.

По данным Минздрава, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

Дифтерия и ботулизм

Однако, по словам медиков, все это еще цветочки по сравнению с давно забытой дифтерией, риск возвращения которой довольно высок из-за критически низкого уровня вакцинации.

В Украине против дифтерии привито менее 50% детей, что ставит ее в один ряд с беднейшими странами Африки.

«Это большая проблема для общества, вопрос национальной безопасности… Повышение уровня вакцинации требует организации новых прозрачных каналов поставки качественных вакцин, контроля холодовой цепи доставки по стране и основательной разъяснительной кампании, которую мы и ведем», — отметили в министерстве, добавив, что по результатам 2017 года в Украине больше чем вдвое поднялся уровень плановой вакцинации от кори.

При этом сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве нет. «Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения.

Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы не можем на нее повлиять», — предупреждала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. По ее словам, в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь, но в области она не направлена.

Соня Тарасюк