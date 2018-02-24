Украина начала подготовку к военному наступлению России

По мнению военного руководства страны, Украина должна находится в готовности встретить широкомасштабную атаку со стороны России.Такое мнение высказал глава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко."Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины", - подчеркнул он.По его словам, ВСУ уже имеет ряд планов, которые позволят справиться с любыми агрессивными действиями РФ.