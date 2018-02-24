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Украина начала подготовку к военному наступлению России


Добавлено: 24 фев 2018 в 11:40, Категория: Политика
Украина начала подготовку к военному наступлению России
По мнению военного руководства страны, Украина должна находится в готовности встретить широкомасштабную атаку со стороны России.

Такое мнение высказал глава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины", - подчеркнул он.

По его словам, ВСУ уже имеет ряд планов, которые позволят справиться с любыми агрессивными действиями РФ.


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Добавлено: 24 фев 2018 в 11:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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