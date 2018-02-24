Украинский политолог прокомментировал драку в эфире НТВ

Инцидент произошел на программе «Место встречи».

Политолог с Украины Дмитрий Суворов прокомментировал в своём «фейсбуке» инцидент с потасовкой, произошедшей в прямом эфире канала НТВ.

Поводом для потасовки стали слова германского депутата Андреаса Маурера, который объявил, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. При всем этом извиняться перед ведущим программы Суворов отказался. Реакция украинского политолога была неадекватной: он начал выкрикивать оскорбления и требовать показать ему фотографии. Конфликт начался со спора германского депутата Андреаса Маурера с «политологом» Суворовым.

Он принес извинения перед девушкой-редактором, которая упала во время потасовки. «Обстрел идет по людям, по детям», — сообщил Маурер.

Несколько ранее блогер Анатолий Шарий выяснил, что украинские специалисты выступают на русских каналах не бесплатно. По утверждению Суворова, эту ложь он стерпеть не смог.

Суворов назвал Марурера мерзавцем и потребовал свидетельств в виде фотографий.

Политолог заявляет, что он, увидев, что к нему приближается ведущий Aндpeй Hopкин, ycпел снять очки, а дальше была драка.

«Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, однако почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, так как правда, очевидно, на моей стороне», — написал Суворов на собственной страничке в фейсбук. «И обозвал, по-моему, мерзавцем», — проинформировал Кот. Телевизионный ведущий Андрей Норкин нанес несколько ударов гостю, которого позже вывели из студии. «Это была ложь, я возмутился, затем разгорелся конфликт, который завершился дракой», — приводит слова Суворова «Говорит Москва».

Он также добавил, что в любом случае нужно оставаться человеком.