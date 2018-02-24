В Авдеевке отсутствует газоснабжение

Уже несколько дней к ряду в прифронтовом городе Авдеевка и ряде прилегающих к нему сел полностью отсутствует газоснабжение.
Как заявляют представители Донецкого ОДА, ситуация объясняется испытаниями нового газопровода, проложенного по более безопасному маршруту.
На данный момент известно, что он не прошел испытания, что привело к нарушению целостности. В результате, чтобы не подвергать опасности местных жителей, было принято решение о временном прекращении газоснабжения.
«Газоснабжение потребителей г. Авдеевки и семи сел Ясиноватского района исключается, из-за угрозы для жизни и здоровья населения", – говорится в сообщении.