В Авдеевке отсутствует газоснабжение

Уже несколько дней к ряду в прифронтовом городе Авдеевка и ряде прилегающих к нему сел полностью отсутствует газоснабжение.Как заявляют представители Донецкого ОДА, ситуация объясняется испытаниями нового газопровода, проложенного по более безопасному маршруту.На данный момент известно, что он не прошел испытания, что привело к нарушению целостности. В результате, чтобы не подвергать опасности местных жителей, было принято решение о временном прекращении газоснабжения.«Газоснабжение потребителей г. Авдеевки и семи сел Ясиноватского района исключается, из-за угрозы для жизни и здоровья населения", – говорится в сообщении.