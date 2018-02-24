В Лондоне пышнотелые активистки обнажились в знак протеста

Группа активисток движения за бодипозитив шокировала публику, появившись на Лондонской неделе моды в одном лишь нижнем белье.

Данным действием девушки с фигурой plus-size хотели призвать дизайнеров к лояльности ко всем типам женской фигуры.

Они прошли по центральным улицам города с плакатами: «London Fashion Week: А где же формы?», «Любите свое тело» и другими. Отмечается, что участницами марша стали активистки всемирного движения Body Positive, среди которых: актриса Хейли Хассельхофф, модель plus-size и блогер Меган Крэбб, актриса Коко Браун, модель Поппи Тауэрс и другие.

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