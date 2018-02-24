В НАБУ поведали о сложностях борьбы с коррупцией в Украине

Из 116 уголовных производств НАБУ, которые Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд, разбирательство по 44 делам до сих пор не началось. Такую информацию накануне обнародовали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.Более того, подчеркнули в НАБУ, судебные решения были вынесены всего по 28 (!) делам. 19 решений суда не привели нечистых на руку чиновников к уголовной ответственности.Публикуя столь печальную статистику в НАБУ лишний раз напомнили, что в Украине существует острая необходимость в создании специальных антикоррупционных судов.Напомним, что соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады еще в декабре 2017 года, однако по самым оптимистичным прогнозам самих слуг народа и политических экспертов, голосование за создание антикоррцпционного суда состоится не ранее мая 2018 года.