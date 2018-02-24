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В обстрелянном Луганском восстановлено газо- и электроснабжение


Добавлено: 24 фев 2018 в 20:40, Категория: Украина
В обстрелянном Луганском восстановлено газо- и электроснабжение

С начала суток на всей линии соприкосновения в целом было тихо. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18:00 сегодня, 24 февраля, обстрелов в сторону украинских опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, подчеркивают в штабе.

«Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за противником», — говорится в сообщении.

Сегодня, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК было восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения до населенного пункта Луганское.

«Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы облегчить жизнь гражданскому населению», — подчеркнули в штабе.



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Добавлено: 24 фев 2018 в 20:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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