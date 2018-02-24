В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии

Вчера, 23 февраля, в Одессе задержали около 20 несовершеннолетних, которые принимали участие в акции к 100-летию советской армии.Молодые люди пришли в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, в их числе один парень был одет в форму курсанта морского учебного заведения. Ребята развернули белые флаги с надписью: "Вера и память", а также изображением вечного огня. Отмечается, что у молодых людей были плакаты с текстом, который восхваляет советскую армию.Юноши планировали присоединится к акции возле памятника Неизвестному матросу, где собрались взрослые люди, чтобы возложить к монументу цветы. Однако несовершеннолетних окружили полицейские, которые потребовали, чтобы те представились и объяснили, что делают в парке с флагами. Затем их задержали.В свою очередь, советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил, что молодых людей доставили в отделение полиции, где установили их личности и мотивы пребывания на акции. Он подчеркнул, что к ответственности никого не привлекали.