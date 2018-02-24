В РАН рассказали о расширении полномочий академии законопроектом Путина

Президентский законопроект «О Российской академии наук», внесенный сегодня в Госдуму, был подготовлен по итогам встреч Владимира Путина с главой РАН Александром Сергеевым. Об этом РБК рассказал вице-президент академии Юрий Балега.

«Президент понимает, что после реформы академии наук в 2013 году за РАН оставили лишь экспертные функции, при этом академия ничего не решает — ее мнение могут принять во внимание, а могут и нет. Сущность РАН была полностью выхолощена. Сейчас президент решил ее вернуть», — отметил Балега.

Документ, в частности, предусматривает, что РАН сможет взаимодействовать со своими бывшими институтами, в 2013 году переданными Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).

Также в документе предлагается добавить к целям РАН прогнозирование основных направлений научного и социально-экономического развития страны и проведение фундаментальных научных исследований, включая исследования в сфере оборонного комплекса.

В декабре 2017 года около 400 академиков РАН обратились с открытым письмом к президенту России, отметив, что «стиль и методы работы ФАНО» препятствуют научной деятельности ученых.

По словам Балеги, апеллировать к правительству, которое лишило академию ее функций в 2013 году, академики не могли, поэтому и обращались лично к Путину.